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Demet Akalın köprülerin ücretsiz olmasını eleştirdi

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Şarkıcı Demet Akalın'ın bu karara ilişkin yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Güncellenme: 17:55, 08/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Demet Akalın köprülerin ücretsiz olmasını eleştirdi

Cumhurbaşkanı kararına göre, Ramazan Bayramı süresince yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Ücretsiz geçişler, 12 Mayıs Çarşamba günü gece yarısı başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 7’de sona erecek.

“MAYTAP GEÇİYORLAR”

Bu kararı şarkıcı Demet Akalın Instagram hesabından eleştirdi. “Şey geçiyorlar, maytap” diyen Akalın, daha sonra paylaşımını sildi.

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Yayınlanma Tarihi:16:53,