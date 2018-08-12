Koray Avcı: Atatürk resminin olmadığı hiçbir para…

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Avcı kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, Beyazıt Öztürk’ün sunduğu ‘Beyaz Show’a ilk kez katıldığı dönem yaşadığı anısını anlattı. Heyecanlı olduğunu için programda konuşamadığını belirten Avcı, “İlk defa Beyaz Show’a çıktım. O kadar heyecanlıyım ki, ne konuşacağımı bilmiyorum ve konuşamadım. Daha sonra annem, bana ‘Ağzın açılmasın hiç konuşama’ dedi. Ben de anneme, hayatımda kaç kez Beyaz Show’a çıktığımı söylediğimde, ‘İzledin yetmez mi’ dedi. İzlemekle olmuyor. Oraya çıkınca el ve ayak dolaşıyor. Sonra alıştık” dedi.

“50 LİRA OTOBÜS PARASI VEREMİYORDUM”

Şarkı aralarında yaptığı esprilerle hayranlarını güldüren Koray Avcı, Ankara’dan Kırıkkale’ye konser vermeye gidemediğini belirterek, “Albümler yine çok satmaya başladı. Ben, Ankara’dan, Kırıkkale´ye gidemiyordum. 50 lira otobüs parası veremiyordum. Orada konserim vardı, para kazanmaya gideceğim halde param yoktu. O kadar psikolojik fakirim” diye konuştu. Konser sırasında gitarist arkadaşını yanına çağıran Avcı, sokak müzisyenliğinden itibaren birlikte çalıştıklarını belirterek, şu an zengin olmalarına rağmen hala birlikte çalışmaya devam ettikleri esprisini yaptı.

EURO 7.5 LİRA OLDU

Paranın kendisi için önemli olmadığını belirten Avcı, “Para önemli bir şey değil. Tabi önemli; ama Euro’nun 7,5 lira olduğu yerde bizim çok fazla para harcamamıza gerek yok. (Gitarist arkadaşına dönüp) Fakir olma, kendimi 50 Eurolar bozdurmaya korkuyorum, asacağım duvara. Atatürk resminin olmadığı hiçbir para benim için kıymetli değildir” dedi. Bunun üzerine alkış aldı. Üç önemli değerinin olduğunu vurgulayan Avcı, “Hiç siyaset konuşamam ve beceremem ama doğrularım vardır. Solcusu, sağcısı, kapalı, açık, Alevi- Sünni, Türk- Kürt, ne olduğunuz beni ilgilendirmiyor. Benim doğrularıma saygı duyun, ben de size saygı duyarım. Benim için üç şey çok kıymetli. En başta bunu kabul edeceksin mecbursun, ona saygı duyacaksın. Bayrağım, memleketim ve Atatürk’üme” diye konuştu. DHA