Koray Avcı’dan kadın cinayetlerine taraklı protesto

Koray Avcı, WhiteFest kapsamında sahne aldı. Bir ara ekibinden bir tarak isteyen Avcı, izleyenler önünde saçlarını taramaya başladı ve "Bir kadın aynaya bakmadan saçını tarıyorsa kesin bir şey yapmışsındır. Eğer aynaya uzun uzun bakıp saçını tarıyorsa dünya dönmüyor demektir. Kadınları saçlarını tararken rahat bırakın, Kadına şiddete hayır!' dedi...

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, WhiteFest kapsamında bir konser verdi. Avcı’yı izlemeye gelenler arasında çiçeği burnunda evliler Merve Özbey ve Kenan Koçak da vardı. Avcı tarafından ”Yılın En Şeker Çifti” olarak anons edilen Özbey ve Koçak, mütevazi ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Koray Avcı, sahnesi devam ederken, ekpi arkadaşlarından bir tarak istedi ve izleyenlerin önünde saçlarını taramaya başladı. Avca ”Kadının olmadığı yerde medeniyet olmaz, müzik olmaz, şiir olmaz! Bir kadın aynaya bakmadan saçını tarıyorsa kesin bir şey yapmışsındır. Eğer aynaya uzun uzun bakıp saçını tarıyorsa dünya dönmüyor demektir. Kadınları saçlarını tararken rahat bırakın.. Kadına şiddete hayır!” ifadelerini kullandı.



5 yıl önce katledilen Özgecan Aslan’ı da unutmayan Koray Avcı; ”Bu ülkenin geleceği Özgecan’lara, bu ülkenin geleceğini yetiştirecek olan Emine Bulut’lara kıymayın. Kıymayın efendiler… Yedi düveli yüzyıllarca barış ve hoşgörü ile yönetmiş, vicdanı ile nam salmış bir ecdadın torunlarına yakışmıyor bu ölümler” dedi…