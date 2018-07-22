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Koray Avcı’dan kadınlara özel hayata yönelik önemli tavsiye
Koray Avcı’dan kadınlara özel hayata yönelik önemli tavsiye
Sanatçı Koray Avcı, Kuzey Kıbrıs'taki Merit Park Hotel’de yaklaşık bin kişiye konser verdi. Avcı, şarkılarının yanı sıra samimi sohbetiyle de seyircisinin beğenisini topladı.
Magazin 22 Temmuz 2018 - 10:05

Sanatçı Koray Avcı, Kıbrıs’ta verdiği konserinde kadınlara tavsiyelerde bulundu.

Konserinde kadın izleyenlerine seslenen şarkıcı, erkekleri mutlu etmenin altın sırlarını açıkladı. “İstediğiniz kadar kokulu mum yakın, kırmızı elbise giyin. Erkeğin kalbine giden yol manavdan, kasaptan geçer. İster şişman erkek, ister zayıf erkek olsun, erkeğin önce karnını doyurun” dedi.

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Koray Avcı, izleyenlerin arasında bulunan ve kendisine ikizi kadar benzeyen bir hayranına seslenerek, “Sizle, şimdi ben diye fotoğraf çektirmek isteyenler olmuştur” diyerek espri yaptı.

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