Koray Avcı’dan kadınlara özel hayata yönelik önemli tavsiye

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Sanatçı Koray Avcı, Kıbrıs’ta verdiği konserinde kadınlara tavsiyelerde bulundu.

Konserinde kadın izleyenlerine seslenen şarkıcı, erkekleri mutlu etmenin altın sırlarını açıkladı. “İstediğiniz kadar kokulu mum yakın, kırmızı elbise giyin. Erkeğin kalbine giden yol manavdan, kasaptan geçer. İster şişman erkek, ister zayıf erkek olsun, erkeğin önce karnını doyurun” dedi.

Koray Avcı, izleyenlerin arasında bulunan ve kendisine ikizi kadar benzeyen bir hayranına seslenerek, “Sizle, şimdi ben diye fotoğraf çektirmek isteyenler olmuştur” diyerek espri yaptı.