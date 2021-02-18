Korcan Kol: Oyuncu olmak için kağıt topladım

20 yaşındaki Korcan Kol, oyuncu olabilmek için verdiği mücadeleyi şu sözlerle anlattı:

“Çeşitli otellerde aşçı olarak çalıştım. 13 yaşımdan bu yana sürekli oyunculuk için çok çabaladım.”

“Oyuncu olmayı o kadar çok istiyordum ki bazen kazandığım para kurs için yeterli olmuyordu.”

“GARSONLUK YAPTIM”

“Kurslara param yetmesi için şapkamı takıp sokakta kağıt topladım. Gece kulüplerinde garsonluk yaptım.”

“Tek amacım oyunculuk mesleğine giden bu yolda kendi emeğimle yolumu aydınlatmaktı, bu yüzden çalışmak ayıp değil.”

Kıvanç Tatlıtuğ’a benzerliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Korcan Kol, kameraların karşısına ilk kez 2019’da bir reklam filminde Aleyna Tilki ile geçti.