7. Koğuştaki Mucize filmi ilk olarak Kore’de 2013 yılında çekilmiş olmasına rağmen ülkemizde geçtiğimiz yıllarda vizyona giren versiyonu da büyük ilgi görmüştü. Kore yapımı 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ve oyuncuları şu şekilde…

7 KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

Kızını çok seven zihinsel engelli bir baba (Ryoo Seung-Ryong), yanlışlıkla bir suçla suçlanır ve cezaevine gönderilir. Daha sonra hukuk fakültesi öğrencisi olan kızı Ye-Sung (Park Shin-Hye) babasını kurtarmak için çalışır. 1997 ; Yong-Goo kızı Ye-Seung (Kal So-Won) ile zeka özürlü olmasına ragmen mutlu mesut yaşarlar. Onlar hergün bir dükkana uğrayıp kızına sarı Sailor Moon sırt çantası alacağına dair söz veriyor. Bir gün, son sarı Sailor Moon sırt çantasının satılmakta olduğunu farkederler. Yong-Goo satışı engellemek için magaza içine gider, ama çantayı satın alan babanın tokat atmasıyla olay biter.Ertesi gün çalıştığı otaparkta sarı Sailor Moon sırt çantası almış bir kız görür. Kız çantanın satıldığı bir magazayı bildiğini söyler. Yong-Goo kızı geleneksel açık pazara kadar takip eder. Kısa bir süre sonra kız bilinçsizce yere yığılır ve Yong-Goo kıza CPR yapmaya çalışır. Yanlarından geçen bir kadın polis çağırır. Yong-Goo Çocuk kaçırmak ve cinayetle suçlanır. Ölen kızın babası da Ulusal Polis Ajansı şefidir. Yong-Goo’ya ölüm cezası verilir ve hapsedilir. Hapishanede 5 mahkumla Yong-Goo bir hücreyi paylaşır. Bir gün, Yong-Goo hapishane çete lideri So Yang-Ho (Oh Dal-Su)’nın hayatını kurtarır. So Yang-Ho minnettarlığını elinden geldiğince göstermekte ve Yong-Goo’ya her şekilde yardım etmektedir. Yong-Goo kızını görmek istediğini So Yang-Hoya söyler. Beş tutuklu bir muzice gerçekleştirmek için plan yapmaya başlarlar.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Park Shin-hye

Ryu Seung-ryong

Oh Dal-su

Won-sang Park

Kal So-won