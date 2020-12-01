Koreli pop grubundan ‘Erik Dalı’ sürprizi

Dünyaca ünlü Güney Koreli grup A.C.E, Türkiye'deki hayranlarına sürpriz yaptı ve 'Erik Dalı'nı yorumladı. Grup, Ankara'daki Kore Kültür Merkezi'nde Türk hayranları ile çevrimiçi program aracılığıyla bir araya geldi. 'Erik Dalı'na kendi tarzlarını yansıtan grubun performansını 15 bin hayranı takip etti.

Güney Koreli grup A.C.E, Ankara’daki Kore Kültür Merkezi tarafından organize edilen program kapsamında online olarak Türk hayranlarıyla bir araya geldi.

Etkinlik sırasında grup, Türk hayranları için ‘Erik Dalı’ oynadı. ‘Erik Dalı’na kendi tarzlarını da yansıtan grubun dansı büyük ilgi gördü. Grubun canlı yayındaki performansını 15 bin kişi izledi.

A.C.E., corona virüsünün tüm dünyada son bulmasının ardından mutlaka Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

Hayranlarının sorularını da yanıtlayan grup, Türk hayranlarının en çok sevdiği şarkılardan oluşan bir mini konser de verdi. A.C.E, Türk hayranlarının seçtiği ‘Favorite Boys’, ‘Under Cover’, ‘Savage’, ‘If You Heard’parçalarını seslendirildi.