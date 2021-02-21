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Korksam da ürksem de aşımı yaptıracağım

Oyuncu Şenay Gürler, seyahat etmeyi bir yaşam biçimi olarak gördüğünü belirterek, “Aşı olmazsam, seyahat edemem” dedi.

Yüksel ŞENGÜL
Güncellenme: 08:54, 21/02/2021
Hayat HaberleriMagazin
Korksam da ürksem de aşımı yaptıracağım

Şenay Gürler, sinema eğitimi aldı, İzmir Sanat Tiyatrosu'nda sahneye adım attı, TRT'de seslendirme çalışmalarına katıldı. Pek çok dizi, oyun ve filmde rol aldı. Avrupa Yakası'nda Fatoş, Mucize 2 Aşk filminde Cemile olarak izlediğimiz Gürler'le konuştuk.

Şenay Gürler, “Pandemi sürecini kendimi formatlayarak geçiriyorum” dedi. Birçok sanatçı için hayatın durduğunu kaydeden Gürler, evine kurduğu stüdyoda seslendirme yapıyor.

Pandemi size neler yaşattı?

Bir yıl önce geçirdiğim kaza sonrası ayağımdaki kırıklar nedeniyle uzun süre evde yatmıştım. Evde olmaya talimliyim ama üst üste gelince bunaldım. Kitaplarıma, filmlere, düşüncelerime, kısacası iç dünyama sığınıyorum.

Özgürlüğe aşık olduğunu söyleyen Gürler, “Salgında, yürüyüşler beni hayata bağladı” diyor.

KENDİMİ SOKAĞA ATMADIM

‘Maske, mesafe, hijyen' diyorlar…

Evet ama buna güvenip kendimi sokaklara atmadım. Ürksem de korksam da aşımı yaptıracağım. Aşı olmadan seyahat edemem.

Daha önce “Dünya artık güvenli değil, deprem, terör, salgın olabilir” demiştiniz…

Bu kehanet değil. Olayları takip ediyorsanız az çok görebiliyorsunuz. Dünyada dengelerin değişeceği, yaşamlarımızın farklılaşacağı, bilimsel ve teknolojik olarak tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük buluşların olacağı kesin. E bu arada salgın da olacak deprem de…

Gürler, “Konfor alanımın dışındaki rolleri çağırıyorum” dedi.

BANA OYUNCULUĞU, FİLMLERİ İLK ANLATAN BABAMDIR

Şenay Gürler, 2006'da kazandığı SİYAD ödülünü babası Nazım Bey'e ithaf etti. Gürler babasına düşkünlüğünü şöyle anlattı: “Çok iyi bir terziydi. Bana filmleri, oyuncuları, oyunculukları ilk anlatan insandır. Devrimci bir ruhu vardı, Atatürkçüydü. Oyunculuğumu görse çok mutlu olurdu.”

Nazım Bey'in kızı üzerinde etkisi büyük.

Güney Afrika'dan çok etkilendim

Yolculuk yapmayı, yeni yerler, insanlar ve kültürlerle tanışmayı hayatının önemli bir yerine koyduğunu belirten Şenay Gürler, 2020'nin son günlerini Güney Afrika'da geçirdi. “En uç noktasına gittim. Mevsim yazdı ve hasta sayısında düşüş vardı. Daha çok doğada zaman geçirdik. Neredeyse yerleşmeyi düşüneceğim kadar etkiledi beni Güney Afrika. Biz oradayken virüs mutasyona uğradı ve maceralı bir yolculukla erken döndük” dedi.

Şenay Gürler ilk fırsatta yeniden Güney Afrika'ya gidecek.