Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile birlikte önceki gece Etiler'de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eşi tarafından apar topar hastaneye getirilmesine yönelik kısa bir açıklama yaptı. "Korkulacak bir durum yok, iyiyim"

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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, İstanbul’da yaşamı altüst eden kar yağışına rağmen önceki gece Etiler’deydi. Bir gazetecinin, “Ülkemizde son günlerde artan terör olaylarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Tatlıtuğ, “Söylenecek bir şey yok, konuşmaya da gücümüz yok” diye cevap verdi. Yılbaşı gecesi eşi tarafından apar topar hastaneye getirilmesine yönelik de konuşan Tatlıtuğ, “Sağlığım adına korkulacak bir şey yok. Biraz soğuk algınlığım vardı, tedavi oldum” dedi. Mekân çıkışında kar yağışına yakalanan çift, hızlı adımlarla araçlarına yöneldi.

Yıl başına hastanede giren oyuncu bu konu ile ilgili de “Korkulacak bir şey yok biraz soğuk algınlığı vardı, tedavi oldum” dedi.