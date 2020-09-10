Korkusuzlar filminin oyuncu kadrosu ve konusu nedir?

Korkusuzlar filmi yaşam mücadelesi veren bir avuç insanın etkileyici hikayesini konu alıyor. Yayınlandığı dönemde sinemada büyük dikkat çekmeyi başarmış olan Korkusuzlar filminin yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski oturuyor.

Yüksek bütçeli dramatik bir film olan Korkusuzlar gerçek hayattan uyarlandı. Filmin senaryosu ise Eric Singer ve Ken Nolan ikilisine ait.

KORKUSUZLAR FİLMİNİN KONUSU

2013’te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots’ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

KORKUSUZLAR FİLMİNİN OYUNCULARI

– Jennifer Connelly

– Miles Teller

– James Badge Dale

– Josh Brolin

– Taylor Kitsch

– Jeff Bridge

– Andie MacDowell

– Geoff Stults

– Ben Hardy