Korkusuzlar oyuncuları kimler? Korkusuzlar konusu ne?

Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangının hikayesini anlatan yapım, büyük felaketi gözler önüne seriyor. Korkusuzlar filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor.

Korkusuzlar, yaşam mücadelesi veren bir avuç insanın etkileyici hikayesini konu alıyor. Jennifer Connelly ve Miles Telle başrolünde yer aldığı yayınlandığı dönemde sinemada büyük dikkat çekmeyi başarmıştı.

KORKUSUZLAR KONUSU

2013’te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots’ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır…

KORKUSUZLAR OYUNCULARI

Yönetmenliğini Joseph Kosinski’nin üstlendiği yüksek bütçeli dramatik yapımın gerçek hayattan uyarlanan senaryosu ise Eric Singer ve Ken Nolan ikilisine ait. Filmin oldukça geniş oyuncu kadrosunda başı çekenler ise Jennifer Connelly, Miles Teller, James Badge Dale, Josh Brolin, Taylor Kitsch, Jeff Bridge, Andie MacDowell, Geoff Stults ve Ben Hardy.