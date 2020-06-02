Köşeyi Dönen Adam konusu ve oyuncuları… Köşeyi Dönen Adam kaç yılında çekildi?

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmlerinden olan Köşeyi Dönen Adam filminin başrolünde usta isim Kemal Sunal yer alıyor ve televizyonlarda yayınlandığı dönemlerde ilgi görmeye devam ediyor. İşte konusunu ve oyuncu kadrosu...

Köşeyi Dönen Adam filmi 1978 yılında izleyiciyle buluşan bir komedi filmi olarak izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor.

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM KONUSU

ABD’deki amcasından kendisine büyük bir miras kaldığı haberi üzerine fakir odacı Adem (Kemal Sunal) birden mahallesinde ve çalıştığı yerde günün adamı olur.O zamana kadar kızı Şükran ‘ı (Meral Orhonsay) vermeye razı olmayan babası (Ali Şen) Adem’in kayınpederliğini kabul eder.Bir süre sonra Amerika’dan miras gelir.Ancak sandığın içinden çıkan bir eşektir.Bunun üzerin mirastan beklentisi olanlar ademe sırt çevirirler, Adem de onlara oyun oynar. 1970’lerin Türkiye atmosferini en iyi biçimde yansıtan filmde sert siyasi ve toplumsal eleştiriler ve göndermeler de vardır.

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM OYUNCULARI

Kemal Sunal

Meral Orhonsay

Ali Şen