Kostüm asistanından, Deniz Çakır’a ‘hakaret ve mobbing’ suçlaması

‘Masumiyet’ dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen, dizinin başrol oyuncularından Deniz Çakır’ın kendisine 6 Mart’ta sette hakaret ettiğini belirterek savcılığa şikayet etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, bir oyuncunun kıyafetinde karışıklık yaşandığı ve Deniz Çakır’ın kostüm asistanı Çağatay Görgen’e bağırmaya başladığı ve “Ne biçim iş yapıyorsunuz. İlk defa mı çalışıyorsunuz?” gibi ifadeler kullandığı anlatıldı.

Dilekçede, tüm set ve 10’dan fazla çalışanın olduğu ortamda Deniz Çakır’ın Çağatay Görgen’e hakaret ve küfür ettiği belirtilerek, “Müvekkilim de bunun üzerine seti terk ederek büyük bir üzüntü içerisinde karavana gidip saatlerce ağlamış, çok büyük bir üzüntü ve utanç duymuştur”denildi.

“ONU GÖRÜRSEM KIYAMETİ KOPARTIRIM”

Deniz Çakır’ın kostüm asistanı Çağatay Görgen’i sette istemediğinin ve “Onu görürsem, kıyameti kopartırım” ve “Neyse parası ben veririm. O gitsin” şeklinde sözler söylediğinin iddia edildiği dilekçede, yapım şirketi yetkililerinin istifa dilekçesi hazırlayarak, Görgen’den imzalamasını istedikleri iddia edildi.

“EKMEĞİNDEN ETTİ”

Dilekçede mobbing uygulandığını öne sürülerek şöyle denildi:

* Şüphelinin de müvekkilim gibi yapım şirketinde çalıştığı ve sırf başrol oyuncusu olması sebebiyle bu hakaretleri ettiği, sanki buna hakkı varmış gibi davranması son derece yanlış ve kabul edilemezdir.

* Müvekkilim olay günü neden kendisinin seçildiğini, ne yanlış yaptığını, ne söylediğini uzun uzun düşünmüş fakat hiçbir çıkar yolu bulamamıştır.

* Şüpheli bu ifadeleriyle müşteki müvekkilin gururunu ve mesleğini küçümsemiş mobbing uygulayarak ekmeğinden etmiştir.

“CEZALANDIRILSIN”

Dilekçede, ‘basit hakaret suçu’ işlediği savunulan Deniz Çakır hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması ve Çakır’ın cezalandırılması talep edildi.

Avukatıyla adliye gelerek suç duyurusunda bulunan Çağatay Görgen “Yıllardır bu sektörün içindeyim. Hiçbir oyuncuyla, hiçbir ekip arkadaşımla ve yapımla bu denli karşı karşıya gelmedim. Kendisiyle de gelmezdim fakat neden olduğunu bilmediğim bir şekilde birden, ani çıkışlarıyla bana karşı hakaret, küfür içeren ve rencide edici sözlerde bulundu” dedi.

Kostüm asistanı Çağatay Görgen’in avukatı Yeter Yıldız Dalkılıç ise “Müvekkilim hiç hak etmediği bir şekilde maalesef sinkaf içerikli küfür ve hakaretlere maruz kalmıştır. Müvekkilim bir set emekçisi, ne yazık ki pandemi döneminde de zor koşullarda çalışıyorlar. Deniz Çakır hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hakaret suçlarında dosya uzlaştırmaya gidiyor. Biz uzlaştırma aşamasında da Deniz Çakır’dan bizzat basın yoluyla özür bekliyoruz” ifadelerini kullandı.