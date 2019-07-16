Kötü Çocuk filminin konusu: Kötü Çocuk filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Kötü Çocuk filmi, Büşra Küçük’ün yazdığı çok satan serinin sinemaya uyarlanması sonucunda ortaya çıkmıştır. Kötü Çocuk filminin konusu özetle şöyledir: “Kayla doğduğu gün babası tarafından terk edilmiş, yaşamı boyunca annesi tarafından büyütülmüş ve artık lise çağında bir genç kızdır. Ancak kendisini terk eden babasının aniden ortaya çıkmasıyla hayatı değişir. Kayla, on yedi yaşına girdiğinde, ilk kez gördüğü babasıyla, yabancı bir şehre taşınır. Bu yeni şehirde, İstanbul’da, bir yandan babasıyla yaşama zorluğu çekerken bir yandan da yeni bir okula alışması gerekecektir. Fakat daha okulun ilk gününde hiç beklemediği birisiyle, gizemli Meriç ile tanışır. Kayla’nın hayatı sırlarla dolu Meriç’in peşinden gittikçe iyice karışacaktır.”

KÖTÜ ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş (Meriç Tuna)

Afra Saraçoğlu (Kayla)

Sarp Akkaya

Tülin Özen

Can Sipahi

Aytaç Şaşmaz

Buçe Buse Kahraman

Işıknaz Özedgü

İpek Soral

Yiğitcan Ergin

Demir Parscan