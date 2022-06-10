Kourtney Kardashian evliliğini “onaylamayan” aile şovunu eleştirdi

Geçtiğimiz haftalarda davulcu Travis Barker ile dünya evine giren Kourtney Kardashian, özel hayatlarının sergilendiği reality TV şovu "The Kardashians"a dair eleştirilerde bulundu.

Sozcu.com.tr

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43 yaşındaki Kourtney Kardashian, kendisinin ve ailesinin yer aldığı reality TV şovu “The Kardashians”ın son bölümlerinden hoşnut olmadığını belirtti.

CNN’in haberine göre, Kardashian, TV şovunun hem yıldızlarından hem de baş yapımcılarından biri. Bu nedenle bölümlerin yayınlanmadan önceki ham hallerini görebiliyor.

Ancak bu hafta yayınlanan bir bölümde, şovun, şimdiki eşi Travis Barker ile olan ilişkisini nasıl ele aldığından memnun olmadığını açıkladı.

Bölümde, Kardashian bir arkadaşına kendisinin ve Barker’ın TV şovu için çekim yaptığını ve “şimdiye kadarki en iyi zamanları” geçirdiğini söylüyor.

Eski sevgilisi Scott Disick’in yer aldığı bir hikayeye atıfta bulunarak, “Ve sonra düzenlemeleri izliyorduk ve çok sinirlendik çünkü bizi tekrar bu eski olaylara döndürüyorlar” dedi.

Disick ve Kardashian, bir süre önce sona eren uzun süreli bir ilişki yaşadılar. Üç çocukları vardı ve ailenin realite programlarında da düzenli olarak görünüyorlardı.

Yeni bölümlerin hikayelerinden biri, Disick’in yıllardır yakın olduğu ailenin ondan çekindiğini ve eski sevgilisinin, Barker ile birlikte olması nedeniyle onu dışladığı gibi hissetmekten duyduğu rahatsızlığı içeriyordu.

Kardashian, dizinin editörlerinin ona “drama için seçilmiş kişi” görevini verdiğini hissettiğini söyledi.

Bir itiraf anında, Kardashian, izleyicilerin ve ailesinin bazı üyelerinin Disick’le evlenmesi gerektiğine inandırıldığını iddia ediyor.

“Bu gerçekte var olmayan bir şeyi anlatıyor” diyen Kardashian, “Bunun yerine toksik ilişkilerden kurtulmam ve gerçekliğim olan bu peri masalı aşk hikayesine sahip olmam hakkında güçlendirici bir bölüm olmalı” diye ekledi.

“The Kardashians”ın yeni bölümleri perşembe günleri Hulu’da yayınlanıyor.

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