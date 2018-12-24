Kourtney Kardashian Scott Disick ve Sofia Richie’den ‘üçlü dostluk’

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Noel zamanı elbette ki her aile bir araya geliyor ve Scott Disick’in yaptığı da aslında buydu. Ama eski eşi ve çocuklarıyla tatile çıkan, yeni sevgilisini de ekibe ekleyen 35 yaşındaki Disick’in bu tavrı gündeme oturdu.

Eski eşi 40 yaşındaki Kourtney, üç çocuğu ve 20 yaşındaki yeni sevgilisi Sofia ile Cancun’a giden Scott, bulunduğu ortamdan oldukça memnun görünüyor. Zira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da bu oldukça net görünüyor. ‘Bir erkek daha ne ister ki! Üçlü dostluk’ yazarak yaptığı paylaşım takipçiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Şaşıranlar kadar Kourtney Kardashian’ı övenler de vardı. Tıpkı kardeşi Khloe gibi. ‘Hepsiyle gurur duymanın ötesinde, bu aşktır. Çocuklarınız her şeyden önce gelir’ paylaşımı yapan Khloe gibi düşününlerin sayısı da bir hayli fazlaydı.