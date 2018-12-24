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Kourtney Kardashian Scott Disick ve Sofia Richie’den ‘üçlü dostluk’
Kourtney Kardashian Scott Disick ve Sofia Richie’den ‘üçlü dostluk’
Kourtney Kardashian eski eşi Scott Disick ve onun yeni sevgilisi Sofia Richie birlikte Noel tatiline çıktı. Üçlünün bu hareketi gündeme oturdu...
Magazin 24 Aralık 2018 - 11:46

Noel zamanı elbette ki her aile bir araya geliyor ve Scott Disick’in yaptığı da aslında buydu. Ama eski eşi ve çocuklarıyla tatile çıkan, yeni sevgilisini de ekibe ekleyen 35 yaşındaki Disick’in bu tavrı gündeme oturdu.

40 yaşındaki Kourtney Kardashian ve 20 yaşındaki Sofia Richie.

40 yaşındaki Kourtney Kardashian ve 20 yaşındaki Sofia Richie.

Eski eşi 40 yaşındaki Kourtney, üç çocuğu ve 20 yaşındaki yeni sevgilisi Sofia ile Cancun’a giden Scott, bulunduğu ortamdan oldukça memnun görünüyor. Zira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da bu oldukça net görünüyor. ‘Bir erkek daha ne ister ki! Üçlü dostluk’ yazarak yaptığı paylaşım takipçiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Scott Disick Kourtney Kardashian ve Sofia Richie

Scott Disick Kourtney Kardashian ve Sofia Richie

Şaşıranlar kadar Kourtney Kardashian’ı övenler de vardı. Tıpkı kardeşi Khloe gibi. ‘Hepsiyle gurur duymanın ötesinde, bu aşktır. Çocuklarınız her şeyden önce gelir’ paylaşımı yapan Khloe gibi düşününlerin sayısı da bir hayli fazlaydı.

Scott Disick Instagram hesabından 'Bir erkek daha ne ister ki' yazılı bir paylaşım yaptı.

Scott Disick Instagram hesabından ‘Bir erkek daha ne ister ki’ yazılı bir paylaşım yaptı.

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