Kourtney Kardashian ve Celeste Barber ağız dalaşına girdi

Ünlü TV şovu yıldızı Kourtney Kardashian Instagram hesabından paylaştığı çıplak bir fotoğrafla, Poosh adını verdiği, içinde moda, güzellik, sağlıklı yaşam gibi kategorilerin olacağı yeni sitesinin tanıtımını yapmıştı.

Ünlü oyuncu, komedyen ve yazar Celeste Barber ise Kardashian’la dalga geçti ve kendi Instagram hesabında ikisinin fotoğrafını yan yana koyarak ‘Hiçbir şeyken dünyayı yetenekli olduğuna inandırıyorsun’ yazdı…

500 bine yakın beğeni alan paylaşıma yorum yapanlardan biri de Kourtney Kardashian oldu ve kendisiyle dalga geçen oyuncuya cevap verdi ve “Yetenekliysen sen de bunu göstermelisin” dedi.



İkilinin esprili bir şekilde atışmaları ise ‘Düzeyli bir tartışma olarak’ nitelendirdi…