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Kourtney Kardashian ve Celeste Barber ağız dalaşına girdi
Kourtney Kardashian ve Celeste Barber ağız dalaşına girdi
Geçtiğimiz günlerde yeni sitesi Poosh'un tanıtımını çıplak bir pozla yapan Kourtney Kardashian'la oyuncu ve yazar Celeste Barber dalga geçti ve Kardashian'dan cevap gecikmedi...
Magazin 7 Mart 2019 - 15:20

Ünlü TV şovu yıldızı Kourtney Kardashian Instagram hesabından paylaştığı çıplak bir fotoğrafla, Poosh adını verdiği, içinde moda, güzellik, sağlıklı yaşam gibi kategorilerin olacağı yeni sitesinin tanıtımını yapmıştı.
Ünlü oyuncu, komedyen ve yazar Celeste Barber ise Kardashian’la dalga geçti ve kendi Instagram hesabında ikisinin fotoğrafını yan yana koyarak ‘Hiçbir şeyken dünyayı yetenekli olduğuna inandırıyorsun’ yazdı…
500 bine yakın beğeni alan paylaşıma yorum yapanlardan biri de Kourtney Kardashian oldu ve kendisiyle dalga geçen oyuncuya cevap verdi ve “Yetenekliysen sen de bunu göstermelisin” dedi.

İkilinin esprili bir şekilde atışmaları ise ‘Düzeyli bir tartışma olarak’ nitelendirdi…

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