Kourtney Kardashian ve Travis Barker hâlâ yasal olarak evli değil

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın Las Vegas'ta gizlice evlendikleri ortaya çıksa da çiftin aslında yasal olarak henüz evlenmedikleri iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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2020’de bir araya geldiklerinden beri ayrılmaz bir ikili haline gelen Kourtney Kardashian ve Travis Barker, ilişkilerini saklamadan yaşarken sık sık magazin basınının da gündemine geliyordu. Barker, yaklaşık dokuz aylık birliktelikten sonra Kourtney Kardashian’a Ekim 2021’de Rosewood Miramar Beach otelinde bolca gül ve mum eşliğinde evlenme teklif etmişti. İkilinin ne zaman evleneceği merak konusuyken bu hafta Las Vegas’ta gizli bir törenle evlendiklerine dair haberler gelmeye başladı. Ancak kısa sürede bu törenin yasal olmadığı iddia edildi.

Magazin basınının gündemine oturan evlilikle ilgili haberlerde; Kardashian ve Barker’ın pazar gecesi Grammy Ödül Töreni’ne katıldıktan sonra Las Vegas’ta evlendiği belirtiliyor.

Ancak yasal belgelere göre tören herhangi bir resmiyet taşımıyor. Clark County kayıtları ayrıca ne Kardashian ne de Barker’ın evlilik cüzdanı için başvurmadığını gösteriyor. Gösteri ve eğlence dünyasından haberler paylaşan Page Six’e konuşan çifte yakın bir kaynak; “Bir tören yaptılar ama kağıt üzerinde henüz yasal değil” dedi.

İki isim de bir Elvis Presley görevlisinin dokunuşu da dahil olmak üzere, One Love Chapel’de tam anlamıyla Vegas tarzı bir törenle ilişkilerini kutladı. Çift, törende fotoğraf çekilmesini yasaklarken töreni fotoğraflaması için kişisel fotoğrafçıları ile anlaştılar.

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