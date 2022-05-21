Kourtney Kardashian ve Travis Barker’ın düğün şenlikleri başladı

15 Mayıs'ta yasal olarak evlenen reality şov ünlüsü Kourtney Kardashian ile Blink-182 grubunun davulcusu Travis Barker'ın düğün kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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“The Kardashians” isimli reality TV programıyla tanınan 43 yaşındaki Kourtney Kardashian, bir süredir 46 yaşındaki ünlü davulcu Travis Barker ile birlikteydi.

Geçtiğimiz ekim ayında nişanlanan çift, geçen hafta pazar günü de dünya evine girmişti. Şimdi evliliklerini kutlamak için İtalya’ya giden çift, görkemli kutlamalar için ailelerini ve arkadaşlarını da çağırdı.

Çift, İtalya’da Portofino sahil kasabasında 16. yüzyıldan kalma bir kale olan Castello Brown’da evlenecek.

People’a konuşan bir kaynak, yeni evlilerin İtalya’daki kutlamalarına cuma günü lüks bir restoranda özel bir akşam yemeği ile başladıklarını belirtti. Kaynak, “Tüm sevgiyi hissedebilirsiniz. Herkes Kourtney ve Travis’i kutlamak için çok heyecanlı” diyor.

Hem Kardashian’ın hem de Barker’ın önceki birlikteliklerinden üçer çocukları bulunuyor. Çiftin yeni evlerinde de çocuklarıyla beraber toplam 8 kişi yaşayacakları açıklandı.

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