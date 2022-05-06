Kourtney Kardashian ve Travis Barker’ın nişanına aileden tepki

Reality şov yıldızı Kourtney Kardashian ile baterist ve müzisyen Travis Barker'ın nişanlanması Kardashian'ın kızı Penelope tarafından hoş karşılanmadı.

Sozcu.com.tr

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Amerika’nın ünlü ailelerinden Kardashian’ların hayatını anlatan “The Kardashians” isimli reality şov programında bu hafta Ekim 2021’de nişanlanan Kourtney Kardashian ve Travis Barker’ın hikayesine yer verildi.

People’da yer alan habere göre, 43 yaşındaki Kourtney Kardashian’ın 46 yaşındaki Travis Barker ile nişanlanması, kızı Penelope için duyması en kolay haber olmadı.

Kourtney, evlenme teklifine “evet” dedikten ve sevdikleriyle nişanını kutladıktan sonra, eski partneri Scott Disick’ten olan üç çocuğunu arayıp heyecanlı haberi vermeye karar verdi.

9 yaşındaki kızı Penelope’ye haberi veren Kourtney, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İzleyiciler Kourtney’nin telefon ekranını göremese de, telefonda Penelope’nin ağladığı duyuldu.

Kourtney, “Bu sinir bozucu mu? Penelope! Neden ağlıyorsun bebeğim?” dedi. Kameralar kızının tepkisine üzüldüğünü gösterdiğinde ise Penelope aniden telefonu kapattı.

“P için üzülüyorum,” dedi Kourtney bir itirafta bulunarak, “Bence bu onun için büyük bir değişiklik ve Travis’i sevmesine rağmen, sanırım bunun ne anlama geldiğini bilmiyor.

Sonunda, kardeşler Khloé Kardashian, Kendall Jenner ve Kylie Jenner konuyu Kourtney ile daha detaylı konuşmak için geldiler.

“The Kardashians”ın yeni bölümleri her perşembe Hulu’da yayınlanıyor.

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