Kourtney Kardashian ve Travis Berker, Las Vegas’ta gizlice evlendi

Kourtney Kardashian ve rock müzisyeni sevgilisi Travis Barker'in Las Vegas'ta gizli bir törenle evlendiği iddia edildi.

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ABD'nin ünlü sosyal medya fenomeni ailesi Kardashianların büyük kızı Kourtney Kardashian bir süredir birlikte olduğu müzisyen Travis Barker'ın evlilik teklifine “evet” demiş ikili geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanmıştı.

İkilinin ne zaman evleneceği ile ilgili bir sürü iddia magazin gündeminde dolaşırken, çiftin, Grammy Ödülleri’nin ardından Las Vegas’ta gizlice evlendiği iddia edildi.

ABD merkezli magazin sitesi TMZ, Kourtney Kardashian ve Travis Barker, Grammy Ödülleri’nden birkaç saat sonra saat 01:30’da Las Vegas’ta bir düğün şapelinde evlendiğini öne sürdü.

TELEFONLAR YASAKLANDI

Kaynaklara yakın isimlerin gazeteye yaptığı açıklamada, ikilinin, şapele telefon sokulmasına izin vermediği, kendi fotoğrafçılarını ve güvenliklerini getirmeyi tercih ettiği belirtildi.

Çifte yakın başka bir kaynak da İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, ikilinin Grammy’den sonra da içtiğini ve düğünlerine de öyle gittiklerini açıkladı.

Düğün töreninden kısa bir süre sonra Kourtney, Las Vegas’taki Wynn Hotel’e sabah saat 2 gibi ayrılırken görüldü.

BAŞKA KUTLAMALAR DA YAPILACAK

Çifte yakın kaynaklar, düğünün bunla sınırlı kalmayacağını ve başka kutlamaların da yapılacağını duyurdu.

2005-2015 yılları arasında Scott Dissick ile birlikte olan Kardashian'ın bu ilişkisinden üç çocuğu bulunuyor. Öte yandan Barker da 2001-2002yıllarında Melissa Kennedy ile evlenmiş ve daha sonra Shanna Moakler ile 2004-2008 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin Alabama ve Landon isimli iki çocuğu bulunuyor.

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