Kourtney Kardashian’dan bilim insanlarını kızdıran iddia

Kardashian kardeşlerin en büyüğü Kourtney Kardashian (41), 103 milyon Instagram takipçisine cerrahi maskelerle ilgili aktardıkları nedeniyle eleştiri topladı.

Reality show yıldızı, “mavi cerrahi maskelerin sentetik florür içeren bir kanserojenden (PTFE) yapıldığını” öne süren bir görseli paylaştı.

Görselde yer alan cerrahi maskelerle ilgili iddianın kaynağı bilinmiyor. Kardashian’ın emojilerle paylaştığı görselde şu ifadeler bulunuyor:

“Cancer.Org’a göre bu madde (PTFE) karaciğer, testis, pankreas, böbrek ve meme tümörleriyle ülseratif kolit, tiroid hastalığı, preeklampsi ve yüksek kolesterol riskini artırıyor.”

Independent Türkçe’nin haberine göre uzmanlar, cerrahi maskelerin bu maddeyi içerdiği iddiasını eleştiriyor. Amerikan Kanser Derneği’nin baş tıp ve bilim görevlisi Dr. William Cance, şunları söyledi:

“Cerrahi maskelerde kansere neden olan PTFE bulunduğu iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt yok.”

Dr. Cance ayrıca, “Bir cerrahi onkolog olarak, sağlık sektöründeki binlerce meslektaşımla hastaları enfeksiyonların yayılmasından korumak için yıllardır maske takıyorum” ifadesini kullandı.

New York Post’un Kardashian’a ulaştığını ancak yorum yapmayı reddettiği bildirildi.