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Kourtney Kardashian’dan bilim insanlarını kızdıran iddia
Kourtney Kardashian’dan bilim insanlarını kızdıran iddia
Kourtney Kardashian, sosyal medyada cerrahi maskelerle ilgili aktardıkları nedeniyle eleştiri topladı. Kardashian, mavi cerrahi maskelerin kanserojen içerdiğini söyleyince bilim insanları tepki gösterdi.
Magazin 5 Kasım 2020 - 09:54

Kardashian kardeşlerin en büyüğü Kourtney Kardashian (41), 103 milyon Instagram takipçisine cerrahi maskelerle ilgili aktardıkları nedeniyle eleştiri topladı.

Reality show yıldızı, “mavi cerrahi maskelerin sentetik florür içeren bir kanserojenden (PTFE) yapıldığını” öne süren bir görseli paylaştı.

Görselde yer alan cerrahi maskelerle ilgili iddianın kaynağı bilinmiyor. Kardashian’ın emojilerle paylaştığı görselde şu ifadeler bulunuyor:

“Cancer.Org’a göre bu madde (PTFE) karaciğer, testis, pankreas, böbrek ve meme tümörleriyle ülseratif kolit, tiroid hastalığı, preeklampsi ve yüksek kolesterol riskini artırıyor.”

Kourtney Kardashian’ın paylaşımı.

Independent Türkçe’nin haberine göre uzmanlar, cerrahi maskelerin bu maddeyi içerdiği iddiasını eleştiriyor. Amerikan Kanser Derneği’nin baş tıp ve bilim görevlisi Dr. William Cance, şunları söyledi:

“Cerrahi maskelerde kansere neden olan PTFE bulunduğu iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt yok.”

Dr. Cance ayrıca, “Bir cerrahi onkolog olarak, sağlık sektöründeki binlerce meslektaşımla hastaları enfeksiyonların yayılmasından korumak için yıllardır maske takıyorum” ifadesini kullandı.

Kourtney Kardashian

New York Post’un Kardashian’a ulaştığını ancak yorum yapmayı reddettiği bildirildi.

Son güncelleme: 10:03 - 05.11.2020
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