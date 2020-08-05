Kourtney’den şaşırtan paylaşım: İyi değilim

Kourtney Kardashian, sosyal medya trollerinin hedefi olan oğlu Reign'in yeni halini sosyal medyadan paylaştı. Reign saçlarını kısacık keserken, Kardashian bu durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesinin üyelerinden Kourtney Kardashian, oğluyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Kourtney’nin eski partneri Scott Disick’le olan çocuklarından Reign, geçtiğimiz aylarda sosyal medya trollerinin hedefi olmuştu.

Çok sayıda kişi 5 yaşındaki Reign için Kourtney’e “Oğlunun saçlarını kestirmelisin” yorumunda bulunmuştu.

Bu sözlere yanıt veren Kourtney ise, “O saçını uzatmak isterse bunu yapabilecek bir çocuk. İnsanlara kendi çocuklarıyla ilgili ne yapacaklarını söylemekten vazgeçin. Saçları çok güzel” demişti.

Kourtney paylaştığı son fotoğrafta oğlunun saçlarının kısacık kesilmiş olduğunu gözler önüne serdi. Bu durumdan pek de memnun olmayan Kourtney, fotoğrafın altına, “İyi değilim” notunu düştü.