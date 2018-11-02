Köy şartlarında yarışma düzenleyen çocukların hayali gerçek oldu

Acun Ilıcalı, önceki gün Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kendi imkanlarını ‘O Ses Türkiye’ yarışmasını, köy şartlarına uyarlayan 52 çocuğu İstanbul’a getirterek iki gün ağırladı.
ÖZEL HEDİYELER VEREREK ODALARINDA HAMBURGER PARTİSİ YAPTILAR
Acun Medya ekibi, misafirlerini ilk olarak Boğaz manzaralı bir mekanda konuk etti, ardından şehri gezdirdi. Akşam saatlerindeyse otele gidilerek, her birine özel hediyeler verildi. Çocukların isteği üzerine odalarında hamburger partisi yapıldı.
ACUN’LA DUYGUSAL ANLAR YAŞADILAR
İkinci günün sabahı minikler, Viaport Marina’daki eğlence parkına giderek, keyifli vakit geçirdi. Çocuklar, ‘O Ses Türkiye’ yarışmasının çekimlerinden önce tanıştıkları Ilıcalı’yla duygu dolu anlar yaşadı. Uzun süre onlarla ilgilenen yapımcı, daha sonra jüri üyeleri Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan’la tanıştırdı.