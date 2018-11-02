Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Köy şartlarında yarışma düzenleyen çocukların hayali gerçek oldu
Köy şartlarında yarışma düzenleyen çocukların hayali gerçek oldu
Acun Ilıcalı, köyde kendi kendilerine ‘O Ses Türkiye’ yarışması düzenleyen 52 çocuğu, İstanbul’a getirtti ve iki gün boyunca misafir etti
Magazin 2 Kasım 2018 - 08:12

Acun Ilıcalı, önceki gün Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kendi imkanlarını ‘O Ses Türkiye’ yarışmasını, köy şartlarına uyarlayan 52 çocuğu İstanbul’a getirterek iki gün ağırladı.

ÖZEL HEDİYELER VEREREK ODALARINDA HAMBURGER PARTİSİ YAPTILAR

Acun Medya ekibi, misafirlerini ilk olarak Boğaz manzaralı bir mekanda konuk etti, ardından şehri gezdirdi. Akşam saatlerindeyse otele gidilerek, her birine özel hediyeler verildi. Çocukların isteği üzerine odalarında hamburger partisi yapıldı.

ACUN’LA DUYGUSAL ANLAR YAŞADILAR

İkinci günün sabahı minikler, Viaport Marina’daki eğlence parkına giderek, keyifli vakit geçirdi. Çocuklar, ‘O Ses Türkiye’ yarışmasının çekimlerinden önce tanıştıkları Ilıcalı’yla duygu dolu anlar yaşadı. Uzun süre onlarla ilgilenen yapımcı, daha sonra jüri üyeleri Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan’la tanıştırdı.
oses

İLGİLİ HABERDiyarbakırlı çocukların 'O Ses Türkiye'si ses getirdi

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler