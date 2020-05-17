Köyden İndim Şehire filmi nerede çekildi? Köyden İndim Şehire konusu ne, oyuncuları kim?

Kadrosunda adeta dönemin bütün süper yıldızlarını barındıran Köyden İndim Şehire filmi, Yeşilçam klasiklerinden biri. Define avcısı dört kardeşin başında geçenleri komik bir dille anlatan Köyden İndim Şehire filminin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Köyden İndim Şehire filminin konusu ne? Köyden İndim Şehire nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte tüm detaylar…

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1974 yapımı Köyden İndim Şehire filmi, televizyon ekranlarında ne zaman yayınlansa en çok izlenen filmlerden biri oluyor. Bu akşam da televizyonda kendine yer bulan Yeşilçam klasiği Köyden İndim Şehire filmi hakkında tüm bilinmesi gerekenler haberimizde…

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU NE

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir). Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar ya…) Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir.



KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının kült filmlerinden biri olan Köyden İndim Şehire filminin sahneleri Başkent Ankara'da yapılmıştı.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI

Kemal Sunal – Saffet

Zeki Alasya – Himmet

Metin Akpınar – Hayret

Halit Akçatepe – Gayret

Mine Mutlu – Ali Rıza Emmi'nin Baldızı

Perran Kutman – Gülsüm

Meral Zeren – Emine

Tekin Akmansoy – Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)

Leman Çıdamlı – Ali Rıza Emmi'nin Eşi

Mete İnselel – Resepsiyon Görevlisi

Oya Alasya – Himmet'in Eşi