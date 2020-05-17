Köyden İndim Şehire filmi nerede çekildi? Köyden İndim Şehire konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1974 yapımı Köyden İndim Şehire filmi, televizyon ekranlarında ne zaman yayınlansa en çok izlenen filmlerden biri oluyor. Bu akşam da televizyonda kendine yer bulan Yeşilçam klasiği Köyden İndim Şehire filmi hakkında tüm bilinmesi gerekenler haberimizde…
KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU NE
Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir). Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar ya…) Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir.
KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE NEREDE ÇEKİLDİ?
Türk sinemasının kült filmlerinden biri olan Köyden İndim Şehire filminin sahneleri Başkent Ankara'da yapılmıştı.
KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI
Kemal Sunal – Saffet
Zeki Alasya – Himmet
Metin Akpınar – Hayret
Halit Akçatepe – Gayret
Mine Mutlu – Ali Rıza Emmi'nin Baldızı
Perran Kutman – Gülsüm
Meral Zeren – Emine
Tekin Akmansoy – Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)
Leman Çıdamlı – Ali Rıza Emmi'nin Eşi
Mete İnselel – Resepsiyon Görevlisi
Oya Alasya – Himmet'in Eşi