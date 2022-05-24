Kozan Belediye Başkanı’ndan kendisine IQ testi yollayan Farah Zeynep Abdullah’a dava

Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 'Bergen' filminin yayınlanmayacağıyla ilgili yaptığı açıklamaya IQ testi ile cevap veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası açtı.

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Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından katledilen sanatçı Bergen’in hayatını anlatan filmin ilçede vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddiası o dönem tepkilere neden olmuştu.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, açıklama yaparak filmin vizyondan kaldırıldığı iddialarını yalanlamış, filmin şiddet içerdiği için ilçede yayınlanmayacağını söylemişti.

Film, ilçenin tek sineması olan belediyeye ait sinemada yayınlanmamıştı.

Filmde Bergen karakterini canlandıran oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Belediye Başkanı Özgan’ın, “Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak” sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından IQ testi paylaşmıştı.

100 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Farah Zeynep Abdullah’ın IQ testli paylaşımına, “Farah Zeynep Abdullah IQ testi yollamış. Bu ne demek oluyor? Bir sanatçıya yakışır mı?” diyen Başkan Kazım Özgan, oyuncu hakkında ‘hakaret’ suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı. (DHA)

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