Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Kral Arthur filminin konusu ve oyuncu kadrosu film özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak konusu oluyor. Aksiyon ve macera türündeki Kral Arthur Kılıç Efsanesi’nin detayları haberimizde.
KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ KONUSU
Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern tahta geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir.
Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır.
Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği filmin senaryosu ise Joby Harold'a ait. Charlie Hunnam'ın Kral Arthur'u canlandırdığı filmde ayrıca Jude Law, Djimon Hounsou ve Eric Bana da yer alıyor.
KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ OYUNCULARI
Charlie Hunnam
Rolü : Arthur
Astrid Bergès-Frisbey
Rolü : The Mage
Jude Law
Rolü : Vortigern
Djimon Hounsou
Rolü : Bedivere