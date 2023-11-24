‘Kral Ragnar’ İstanbul’da

'Vikings' adlı dizide 'Kral Ragnar' karakteriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı İstanbul'a geldi.

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İstanbul’a gelen oyuncu Travis Fimmel, önce Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tarihi ve mimarisi hakkında bilgi aldı ardından Ayasofya Tarihi Müzesi’nin atmosferini deneyimledi.

Oyuncuya gezide eşlik eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, “2023’te Türkiye’ye gelen turist sayısında rekor artış yaşandı. Bu rakamları elde etmemizde, Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un girişimleriyle 2019’da kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) büyük katkısı var. Anadolu’nun zengin geçmişi, Türkiye’yi uluslararası film endüstrisi için de çekici bir destinasyon haline getiriyor. Bu potansiyeli değerlendirmek için film endüstrisine yönelik çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Ülkemizin dünyaca ünlü yıldızların tercihleri arasına girdiğini görmek bizi çok memnun ediyor. Tanıtım faaliyetlerimizin karşılığını alıyoruz” dedi.

(AA)