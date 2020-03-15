Kraliçe Elizabeth korona virüs korkusuyla Buckingham Sarayı’nı terk etti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün kısa sürede merkez üssü olan Çin’den Avrupa’ya sıçradı. Koronavirüsten en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere’de kısa sürede 1.143 vaka ortaya çıktı. Ölümlerin 24 saatte yaklaşık iki kat artarak 21’e ulaşması Kraliçe II. Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı.Kraliçe, Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesi toplantısının ardından Buckingham Sarayı’nı terk etti.
KARANTİNAYA ALINDILAR
İngiliz basınında yer alan habere göre 93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantinaya alındı.