Kraliçe Elizabeth temizlik personeli arıyor: Maaş 19 bin pound
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, yatılı kalabilecek bir temizlik personeli aradığını duyurdu
Windsor Kalesi’nde kalacak olan yeni temizlikçinin başlangıç maaşı 19.140 pound (196 bin lira) olarak açıklandı.
Personelin iş başvuruları Kraliyet Ailesi’nin internet sitesinden alınmaya başladı.
94 yaşındaki kraliçe, corona virüsü salgını başlayınca, yılın geri kalanında Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi’nde gerçekleştireceği tüm önemli etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı.
Pandeminin ortaya çıkışından 7 ay sonra Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı’nı maskesiz ziyaret etmişti.