Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kraliçe Elizabeth temizlik personeli arıyor: Maaş 19 bin pound
Kraliçe Elizabeth temizlik personeli arıyor: Maaş 19 bin pound
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için yatılı kalabilecek bir temizlikçi aranıyor. Maaş ise 19 bin pound olarak belirlendi.
Magazin 21 Ekim 2020 - 13:19

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, yatılı kalabilecek bir temizlik personeli aradığını duyurdu

Windsor Kalesi’nde kalacak olan yeni temizlikçinin başlangıç maaşı 19.140 pound (196 bin lira) olarak açıklandı.

Personelin iş başvuruları Kraliyet Ailesi’nin internet sitesinden alınmaya başladı.

94 yaşındaki kraliçe, corona virüsü salgını başlayınca, yılın geri kalanında Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi’nde gerçekleştireceği tüm önemli etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı.

Pandeminin ortaya çıkışından 7 ay sonra Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı’nı maskesiz ziyaret etmişti.

İlginizi ÇekebilirAyrılık kararıyla ilgili yeni iddia
Son güncelleme: 13:44 - 21.10.2020
Etiketler