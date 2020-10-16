Kraliçe II. Elizabeth, 7 aylık karantinadan maskesiz çıktı
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, corona virüsü nedeniyle 7 aydır karantinada kaldığı kraliyet konutlarından ilk kez dışarı çıkarak resmi bir ziyarette bulundu.
94 yaşındaki kraliçe, torunu Prens William ile Salisbury yakınlarındaki Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.
Kraliçe Elizabeth ülkenin en gizli bilimsel ve kimyasal silah çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda, İngiltere’nin corona virüsü salgınına tepkisinde hayati destek sağlayan bilim insanlarıyla tanıştı.
HELİKOPTERLE GELDİ
Öte yandan, bölgeye helikopterle gelen kraliçenin maske takmaması dikkat çekti.