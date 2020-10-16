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Kraliçe II. Elizabeth, 7 aylık karantinadan maskesiz çıktı
Kraliçe II. Elizabeth, 7 aylık karantinadan maskesiz çıktı
Corona virüsü salgını nedeniyle görevlerini dijital ortamda sürdüren Kraliçe II. Elizabeth, yedi ay sonra ilk resmi görevine fiziksel olarak katıldı. Kraliçe'nin maste takmaması dikkat çekti.
Magazin 16 Ekim 2020 - 09:58

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, corona virüsü nedeniyle 7 aydır karantinada kaldığı kraliyet konutlarından ilk kez dışarı çıkarak resmi bir ziyarette bulundu.

94 yaşındaki kraliçe, torunu Prens William ile Salisbury yakınlarındaki Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

Kraliçe Elizabeth ülkenin en gizli bilimsel ve kimyasal silah çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda, İngiltere’nin corona virüsü salgınına tepkisinde hayati destek sağlayan bilim insanlarıyla tanıştı.

HELİKOPTERLE GELDİ

Öte yandan, bölgeye helikopterle gelen kraliçenin maske takmaması dikkat çekti.

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Son güncelleme: 10:03 - 16.10.2020
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