Kraliçe II. Elizabeth kendisini karşılayan çocuğu azarladı

İngilitere Kraliçesi II. Elizabeth bir hayır kurumuna bulunduğu ziyarette kendisini karşılayan çocuğu "Çok ses çıkarıyorsun" diyerek herkesin içinde azarladı.

İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth, yaz tatilini geçirdiği Balmoral dönüşünde emekli askerler için konut projesinin açılışında yerini aldı. Kraliçe, emekli asker Michael Bowman ve ailesini ziyaret etti. Tatilinden sonraki ilk Kraliyet gezisine çıkan II. Elizabeth ve küçük çocuk arasında geçen ilginç diyalog ise İngiliz basınında yer buldu.

Kraliçe’yi bir kurum yetkilisi ve öğrenci kıyafetiyle bir çocuk karşıladı. Yetkili ise öğrenciyi göstererek, kendisini kapıda karşılayan grup arasında olduğunu söyledi. Kraliçe ise kendisini gülümseyerek karşılayan çocuğa dönüp herkesin içinde “Çok ses çıkarıyorsun” diyerek azarladı.

100 yıldan beridir emekli askerlerin hayır kurumu olan Haig Housing’e yaptığı ziyarette onu karşılayan çocuğun çok ses çıkardığını söyleyerek herkesin içinde azarladıktan sonra, çocuğun annesi Bayan Bowman’ın çay teklifini “Vaktim olduğunu sanmıyorum, çok meşgulüm” diyerek teklifi reddetti.