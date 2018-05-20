Kraliyet düğününe şaşırtan yorum: Diana’nın Kraliçe’ye ahı…

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Dünya üzerinde milyonlarca insan geride bıraktığımız gün gerçekleşen Kraliyet düğününü yakından takip etti. İngilizler bu özel ana tanıklık etmek için sokakları doldururken pek çok insan da evindeki televizyonlardan düğünü izledi. Prens Harry’nin geçmişi son derece ilginç olaylarla dolu oyuncu Meghan Markle’la olan evliliği, magazin kaynaklarında kendisine bolca yer bulurken düğünü takip edenler genç kadının gelinliği konusunda çok sayıda olumsuz yorumda bulundu. Düğünle ilgili eleştirilerden biri de oyuncu Berna Laçin tarafından yapıldı. Meghan’ı ölümünün üzerindeki sır perdesi halen aralanmamış olan Diana ile karşılaştıran Laçin, şunları yazdı: “O değil de Diana'ya ne çektirdiler be! Kadın-Doğum kontrolünden bile geçmişti. Babası kont kendi Lady, kraliyetin olmadığı kadar saf kan İngiliz iken… Yeni gelin katolik, boşanmış, melez, abi hapiste, baba çatlak, Amerikalı… Diana'nın Kraliçe'ye ahı…”