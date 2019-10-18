Kraliyet gelini başörtüsü takıp Kur’an dinledi

Kate Middleton, İngiltere tahtının ikinci varisi eşi Prens William ile Pakistan'a yaptıkları resmi ziyarette cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur'an dinledi.

Kate Middleton ve Prens William’ın Pakistan’a beş günlük resmi ziyarette bulundu. Kraliyet çifti ziyaretin dördüncü gününde Müslüman bölgesi Lahor’da bulunan ve 17. yüzyılda inşa edilmiş Badshahi Camii’yi ziyaret etti.

Pakistan’ın geleneksel kıyafeti şalvar kamiz giymeyi tercih eden Kate Middleton, şıklığı ile göz doldurdu.

Tasarımı Maheen Khan’a ait olan başörtüsüyle aynı renkte altın detaylarıyla bezenmiş şifon bir kamiz giyen Düşes’in bu tercihi, 1991 yılında Pakistan’a yaptığı ziyarette Lady Diana’yı hatırlattı.

Middleton ayrıca cami ziyareti esnasında başörtüsü takıp Kur’an dinlemeyi ihmal etmedi.

Dük ve Düşes’e Badshahi Camii’nin imamı Kabir Azad ve İngiltere Konsolosu Fakir Aijazuddin eşlik etti. Gezintilerini ayakları çıplak bir şekilde tamamlayan çiftin ziyaretten oldukça etkilendiği objektiflere yansıdı.

Pakistan ziyaretini bir kanser hastanesinde sonlandıran Prens William ve Kate Middleton, kanser ile mücadele eden çocuklar ve aileleriyle konuşma şansı buldu.