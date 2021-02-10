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Kraliyet tahtının 11’inci varisi dünyaya geldi

İngiliz kraliyet tahtının 11'inci varisi önceki gün dünyaya geldi... York Prensesi Eugenie'in ilk çocuğunun doğumu resmi olarak duyuruldu. Annenin ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:21, 10/02/2021
Haberler Magazin
Kraliyet tahtının 11’inci varisi dünyaya geldi

İngiliz kraliyet ailesine yeni bir üye katıldı… York Prensesi Eugenie ve eşi Jack Brooksbank’in ilk çocukları dün akşam dünyaya geldi.

Kraliyet tahtının 11’inci varisi olan bebek Kraliçe Elizabeth’in de 9’uncu torununun çocuğu olarak kayıtlara geçti.

Prenses Eugenie sosyal medya hesabından doğum haberini paylaştı.

Buckingham Sarayı bebeğin ve annenin sağlıklı olduğunu açıkladı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, “Prenses Eugenie 9 Şubat 2021’de Portland Hastanesi’nde sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Jack Brooksbank de yanlarındaydı. Bebeğin ağırlığı 3.6 kilogram olarak kayıtlara geçti” ifadesi kullanıldı.

Sarayı terk ederek ABD’ye yerleşen Dük Harry ile Meghan Markle da çocukları Archie’yi Londra’daki Portland Hastanesi’nde dünyaya getirmişti.

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