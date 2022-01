Kristin Davis, Sex and the City’i çocuklarının eğitimi için kullanacak

Ünlü dizi Sex and the City'de Charlotte York karakterini canlandıran Kristin Davis, rol aldığı diziyi ileride çocukları için bir öğretim aracı gibi kullanacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

56 yaşındaki oyuncu, Kelly Clarkson Show’da yakın zamanda verdiği bir röportajda çocuklarının diziyle ilişkisini anlattı. Davis, çocukları henüz küçükken en büyük çocuğunun, uçakta kendisine yakın bir kişinin diziyi izlediğini gösterdiği bir ânı anlattı.

O zamanlar hakkında konuşmanın biraz korkutucu olduğunu söyleyen Davis, zamanla çocuklarının şovu izleme fikrine daha açık hale geldiğini anlatıyor:

“Artık yaşlanmama ve çok kontrolcü olmama rağmen sonuçta hepsi arkadaşlarından tüm bu şeylere maruz kalıyor… Artık bunu bir öğretim aracı olarak kullanmayı düşünüyorum. Utanmalarını istemiyorum. Benimle konuşmalarını istiyorum. Ben bekâr bir anneyim, bu çok önemli… Onları konuşturmalıyım. Bilirsiniz, Sex and the City iyi bir eğitim türü.”

Davis defalarca çocuklarıyla açık iletişim içinde olmanın öneminden bahsetmişti.

2020’de People ile yaptığı bir röportajda Davis, George Floyd’un öldürülmesinden sonra kızıyla ırkçılık hakkında çok sayıda konuşma yaptığını söyledi:

“Gemma ile neler olduğu hakkında çok konuşuyorum. Sadece kendilerini güçlü hissetmelerini istiyorum ve neler olup bittiğini bilmelerini istiyorum çünkü bu, hakkında konuşamayacağın bir şey değil.”

Sevilen dizinin devamı niteliğindeki And Just Like That… sayesinde geçtiğimiz aylarda Sex and the City’ye ilgi yeniden arttı. Davis, yeni dizide rol arkadaşı Sarah Jessica Parker ve Cynthia Nixon ile birlikte Charlotte rolünü yeniden canlandırdı, ancak Kim Cattrall And Just Like That için geri dönmedi…

İlginizi Çekebilir Sex and The City'deki Carrie'nin dairesi 23 dolara kiralanıyor