Kuaförüm Sensin yeni bölüm neden yok? Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman?
Corona virüsü tüm Türkiye’yi olduğu gibi yeni bölümü heyecanla beklenen dizi ve programları da vurdu. Kuaförüm Sensin yeni bölümü de çekimlere ara verilmesi nedeniyle bugün yayınlanmayacak. Programın yeni bölümü yerine tekrarı izleyicilerle buluşacak. Kuaförüm Sensin yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsiz.
KUAFÖRÜM SENSİN NEDEN YOK?
Programın Koronavirüs önlemleri neticesinde yayınlanmayacağı ve çekimlerine ara verildiği belirtildi. Yapımcı Global Medya'nın diğer tüm programları içinde aynı durumun geçerli olduğu açıklandı. Yazılı olarak yapılan açıklamaya göre, Kuaförüm Sensin,Hayat Güzeldir, Kendine İyi Bak ve Zahide Yetiş programı bir süre yayında olmayacak.