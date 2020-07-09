Kuaförüm Sensin’de günün birincisi hangi takım oldu? Kuaförüm Sensin 9 Temmuz birincisi…

Kuaförüm Sensin’de günün birincisi hangi takım oldu? Kuaförüm Sensin 9 Temmuz birincisi…

Jüri kadrosunda Bülent Ersoy'un da bulunduğu gündüz kuşağı programı Kuaförüm Sensin'nde her gün bir takım birinci oluyor ve cuma günleri şampiyon takım belirleniyor. Peki bugün yani 9 Temmuz tarihli Kuaförüm Sensin programında kim birinci oldu?

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye’nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç’ün jüri koltuğunda oturduğu Kuaförüm Sensin’de günün birincisi belli oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN’DE GÜNÜN 1.Sİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.

Ali, Ece ve Almila’dan oluşan takım bugün günün birincisi oldu.