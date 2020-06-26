Kuaförüm Sensin’de kim elendi? İşte haftanın birincisi!

Kuaför Sensin'de her cuma günü olduğu gibi bu cuma da eleme heyecanı yaşandı. Jüride Bülent Ersoy'un da yer almasının ardından Kuaförüm Sensin'de heyecan arttı. Bu haftanın final yarışmasına Bilal ve modeli Selver'in tartışmaları damga vururken oylamalar sonucunda elenen takım ve birinci takım açıklandı. İşte Kuaförüm Sensin'de haftanın kazanan takımı...

Kuaförüm Sensin’de haftanın birinci olan takımı belli oldu. Bu hafta Kuaförüm Sensin’de haftanın şampiyonu Mustafa, Tuna ve Su oldu, sonuncu ise 36 puanla Turan ve Damla oldu. Turan ve Damla’nın takımının makyözü Zeynep geçtiğimiz günlerde diskalifiye olmuştu ve Turan, modeli Damla’yla beraber yarıştı.

BÜLENT ERSOY İSTEDİ ELENEN İSİM KURTULDU

Bülent Ersoy’un kişisel talebiyle, kanal yönetimi ve yapımcılardan izin alınarak sonuncu olan Turan ve Damla’nın elenmesi iptal edildi. Bu hafta kimse elenmemiş oldu.

GÜNÜN GİZLİ PUANLARI

Haftanın birincisi olan takımı büyük ölçüde etkileyen gizli puanlarda bugünün tablosu şu şekilde;

Işıl Reçber’in Mustafa, Tuna ve Su için gizli puanı 5 oldu

Bülent Ersoy’dan Turan ve Damla’ya gizli puan olarak 4 verildi

Songül, Yağmur, Melisa’ya Seçkin Süngüç’ün gizli puanı ise 1 olurken

Seçkin iki gizli puan kullandı ve Bilal, Buse ve Selver’e Seçkin Süngüç’ün gizli puanı 1 oldu.