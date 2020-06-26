Kuaförüm Sensin’de kim elendi? İşte haftanın birincisi!

Kuaförüm Sensin’de haftanın birinci olan takımı belli oldu. Bu hafta Kuaförüm Sensin’de haftanın şampiyonu Mustafa, Tuna ve Su oldu, sonuncu ise 36 puanla Turan ve Damla oldu. Turan ve Damla’nın takımının makyözü Zeynep geçtiğimiz günlerde diskalifiye olmuştu ve Turan, modeli Damla’yla beraber yarıştı.
BÜLENT ERSOY İSTEDİ ELENEN İSİM KURTULDU
Bülent Ersoy’un kişisel talebiyle, kanal yönetimi ve yapımcılardan izin alınarak sonuncu olan Turan ve Damla’nın elenmesi iptal edildi. Bu hafta kimse elenmemiş oldu.
GÜNÜN GİZLİ PUANLARI
Haftanın birincisi olan takımı büyük ölçüde etkileyen gizli puanlarda bugünün tablosu şu şekilde;
Işıl Reçber’in Mustafa, Tuna ve Su için gizli puanı 5 oldu
Bülent Ersoy’dan Turan ve Damla’ya gizli puan olarak 4 verildi
Songül, Yağmur, Melisa’ya Seçkin Süngüç’ün gizli puanı ise 1 olurken
Seçkin iki gizli puan kullandı ve Bilal, Buse ve Selver’e Seçkin Süngüç’ün gizli puanı 1 oldu.