Kuaförüm Sensin’de kim elendi?

Kuaförüm Sensin'de her cuma günü olduğu gibi bu hafta da eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta Kuaförüm Sensin'de haftanın birincisi Eylem, Meltem ve Esra olurken, elenen isimleriyse Burcu, Aslı ve Rana oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin’de haftanın finalinde en düşük puanı alarak yarışmadan elenen ekip Burcu, Aslı ve Rana oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ

Kuaförüm Sensin yarışmasında en yüksek puanını alarak haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi olan ekip Eylem, Meltem ve Esra oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI

Jüri koltuğunda şov dünyasının yıldızlarından Fatih Ürek, moda dün önemli isimlerinden Işıl Reçber, Türkiye’nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç ve kırık fönün mucidi Adnan Serter’in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.

Kazanan takımın her hafta 10 bin lira para ödülü kazandığı Kuaförüm Sensin’de takımlar modellerinin saçını ve makyajını, programın sunucusu Çiğdem Batur tarafından kendilerine verilen saç konseptine uygun biçimde yapıyorlar.

Bu programda birbirinden iddialı 4 takım, onlara eşlik eden modeller, kıyasıya rekabet, bazen mutluluk bazen gözyaşı ama en çok da heyecan ve eğlence sizleri bekliyor.