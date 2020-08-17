Kuaförüm Sensin’in yeni sunucusu Çiğdem Batur kimdir?

Kuaförüm Sensin'de geçtiğimiz günlerde sunucu Gözde Kansu'nun veda etmesinin ardından yeni sunucu merak konusu olmuştu. Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu belli oldu ve hayatına dair ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu olan Çiğdem Batur kimdir?

Kuaförüm Sensin’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Yarışmanın sunucusu Gözde Kansu geçtiğimiz hafta yarışmadan ayrıldığını duyurmuştu. Gözde Kansu ayrılık nedeni olarak “İşimi çok özledim. Tiyatro ve dizi setlerine geri dönmek istiyorum” demişti. Bu gelişmenin ardından Kuaförüm Sensin’in yeni sunucusu Çiğdem Batur oldu.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Düzce doğumlu olan Çiğdem Batur tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısdır. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Çiğdem Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi – Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı. Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi – tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.

2004 yılında ART televizyonunda “Alışveriş Çantası” adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT’de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu. Bir kısa film deneyimi olan Batur, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.