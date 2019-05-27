Sanat hayatının 20'nci yılında çıkarttığı ‘Türküyüz’ albümüyle müzikseverlerin kalbini bir kez daha fetheden Kubat, kariyerinde hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Türkülerin Prensi Kubat, “Hayallerime erken kavuştum. 2002 yılında Lütfi Kırdar'da muhteşem büyük bir senfoni orkestrasıyla türkülerimi söyledim. Bu konserle hayalimin ilk adımını gerçekleştirdim. Bundan sonra türkülerimizi yurt dışında da duyurmak istiyorum. Müzik evrensel bir dildir. 50 yaşında hedefim ise türkülerimizi senfoni orkestrası eşliğinde söyleyip dünyayı gezmek” diye konuştu. Cheffood'un ödüllü şefi Mustafa Baylan'ın lezzetli yemekleriyle iftarını açan Kubat, çıkışta birlik beraberlik mesajı verdi.

