Kubat müjdeli haberi verdi

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve insanları evlerine çekilmek zorunda bırakan corona virüsü halen etkisini sürdürüyor olsa da insanlar kontrollü bir şekilde gündelik hayatlarına dönmeye başladı.

Herkes gibi virüsten etkilenmemek adına evinde karantina altında olan Kubat da normalleşme süreciyle birlikte yaklaşık dört aylık bir aranın ardından işinin başına döndü.

Kubat sosyal medya hesabından yaptığı: “Albüm çalışmalarımız ha bitti ha bitecek derken, corona hayatımızı kitledi.4 aydır ara verdiğimiz stüdyo çalışmalarımıza kaldığı yerden devam etmenin motivasyonunu yakaladık sonunda. Her şeye rağmen umudu yitirmeyip yeniliklerle çabalamalı” paylaşımıyla sevenlerine müjdeli haberi verdi.