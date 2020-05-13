Kubat’tan jandarmalarla maskesiz paylaşım!

Şarkıcı Kubat, sosyal medya hesabı üzerinden jandarmalarla birlikte çekilmiş bir kareyi paylaştı ve bunun hikayesini takipçileriyle aktarmayı da ihmal etmedi.

Ev karantinası günlerinde sosyal medya hesabına ağırlık veren ve çok sayıda paylaşıma imza atan Kubat, bu defa iki ay sonra gerçekleştirdiği bir il dışı yolculuk sırasında çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Kubat bu karenin hikayesini şu satırlarla anlattı:

“Görev icabı 2 ay sonra ilk defa günübirlik il sınırı çıkış yaptık… jandarma arkadaşlarla 2 saniyeliğine maskelerimizi indirip bir anı olsun istedik. Nereye böyle? Bayramda evlerimizde seyredebilmemiz için harika bir çekim yaptık… şeker tadında oldu hemde… Görev Kutsaldır”