Kubilay Aka: Devlet dairelerinde ünlülüğüm işe yarıyor

‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında Zeynep Ocak’ın sorularını yanıtlayan Kubilay Aka, devlet dairelerinde ünlülüğünün işe yaradığını belirtti.

İşte Kubilay Aka’nın açıklamalarından bazı bölümler:

* Hayatımda canlandırabileceğim en özel karakter ‘Vatanım Sensin’deki ‘Ali Kemal’ rolüydü. Müthiş bir derinliği vardı.



* Devlet dairelerinde ünlülüğüm işe yarıyor. Sıra beklemiyorum. Sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar.

* Ama poliste bunu kullanmayı tercih etmiyorum. Ceza yediğimde ‘yaz abi’ diyorum. Çok hızlı araba kullanıyorum. Ölmem ama çok çarparım.

* Bunalıma girersem 5-6 ay sürer.

* Hiç bitmeyecek bir karantinaya girsem yanıma babamı ve Scarlett Johansson’u alırım.