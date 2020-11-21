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Kubilay Aka: Devlet dairelerinde ünlülüğüm işe yarıyor
YouTube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk olan oyuncu Kubilay Aka, "Devlet dairelerinde ünlülüğüm işe yarıyor. Sıra beklemiyorum. Sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar" dedi.
Sozcu.com.tr
Magazin 21 Kasım 2020 - 13:14

‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında Zeynep Ocak’ın sorularını yanıtlayan Kubilay Aka, devlet dairelerinde ünlülüğünün işe yaradığını belirtti.

İşte Kubilay Aka’nın açıklamalarından bazı bölümler:

* Hayatımda canlandırabileceğim en özel karakter ‘Vatanım Sensin’deki ‘Ali Kemal’ rolüydü. Müthiş bir derinliği vardı.

Kubilay Aka, ‘Vatanım Sensin’ dizisinde ‘Ali Kemal’ karakterini canlandırmıştı.

* Devlet dairelerinde ünlülüğüm işe yarıyor. Sıra beklemiyorum. Sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar.

* Ama poliste bunu kullanmayı tercih etmiyorum. Ceza yediğimde ‘yaz abi’ diyorum. Çok hızlı araba kullanıyorum. Ölmem ama çok çarparım.

Kubilay Aka 25 yaşında.

* Bunalıma girersem 5-6 ay sürer.

* Hiç bitmeyecek bir karantinaya girsem yanıma babamı ve Scarlett Johansson’u alırım.

Son güncelleme: 13:36 - 21.11.2020
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