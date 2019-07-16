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Kubilay Aka sevgilisi Miray’ın paylaşımını yorumsuz bırakmadı
Kubilay Aka sevgilisi Miray’ın paylaşımını yorumsuz bırakmadı
Oyuncu Kubilay Aka, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Miray Daner'e olan aşkını her fırsatta dile getiriyor.
Magazin 16 Temmuz 2019 - 08:04

Miray Daner, 3,5 yıldır ‘Vatanım Sensin’ dizisindeki rol arkadaşı Kubilay Aka ile aşk yaşıyor. İlişkilerine doludizgin devam eden Miray Daner ile Kubilay Aka, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerine aşklarını ilan ediyorlar. Miray Daner, son olarak gülerken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram’da takipçileriyle paylaştı.

“HOŞ GELİR BAHAR”

Kubilay Aka, sevgilisinin fotoğrafın altına şu notu düştü: “Sen öyle gülersen hoş gelir bahar”

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