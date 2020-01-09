Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı mı? İşte ilk açıklama
Ekranların fenomen dizisi 'Çukur'un oyuncularından Kubilay Aka'nın eski sevgilisi Miray Daner'le barıştığı iddia edilmişti. Çıkan barışma iddialarının ardından Aka, son noktayı koydu.
Magazin 9 Ocak 2020 - 10:29

Geçtiğimiz Ağustos ayında 2,5 yıllık ilişkilerini anlaşmalı olarak bitiren Miray Daner ve Kubilay Aka ikilisinin barıştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Daner’in Aka ile barışmak için şart koştuğu söylentileri de olay oldu. Bu iddialar karşısında sessizliğini ilk bozan ise Kubilay Aka oldu.

BARIŞMA DURUMUM YOK

Dün akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Kubilay Aka, barışma iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Miray ile barışma durumum yok. Menajerim ile yollarımızı ayırıyoruz ama hiçbir zaman iş ile aşkı karıştırmadım. Miray ile düşman değiliz görsek selamlaşırız, konuşuruz”

İLGİLİ HABERMiray Daner'den Kubilay Aka'ya barışma şartı
Son güncelleme: 10:33 - 09.01.2020