Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı mı? İşte ilk açıklama

Geçtiğimiz Ağustos ayında 2,5 yıllık ilişkilerini anlaşmalı olarak bitiren Miray Daner ve Kubilay Aka ikilisinin barıştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Daner’in Aka ile barışmak için şart koştuğu söylentileri de olay oldu. Bu iddialar karşısında sessizliğini ilk bozan ise Kubilay Aka oldu.

BARIŞMA DURUMUM YOK

Dün akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Kubilay Aka, barışma iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Miray ile barışma durumum yok. Menajerim ile yollarımızı ayırıyoruz ama hiçbir zaman iş ile aşkı karıştırmadım. Miray ile düşman değiliz görsek selamlaşırız, konuşuruz”