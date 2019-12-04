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Kubilay Aka yeni yılı bekliyor
Kubilay Aka yeni yılı bekliyor
Ekranların yakışıklı ve başarılı oyuncusu Kubilay Aka, yeni yılı heyecanla bekliyor.
Emre ÇEVİK
Magazin 4 Aralık 2019 - 07:00

Kubilay Aka önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. ‘Çukur’ dizisinde ki ‘Celasun’ karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aka, şu sıralar farklı bir heyecan yaşıyor.

İçinde rol aldığı Netflix projesinin yayınlanmasını beklediğini söyleyen Aka, “Heyecanla yeni projemizi bekliyoruz. 2020 yılında dijital platformdaki yerini alacak inşallah. Yayına gireceği tarih şu anda belli değil. En doğru zamanda inşallah izleyicilerimizle buluşacağız” açıklamasında bulundu.

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Son güncelleme: 07:08 - 04.12.2019