Kubilay Tunçer kimdir? Kubilay Tunçer kaç yaşında ve nerelidir?

Kubilay Tunçer, 1969 doğumludur. Tiyatro, televizyon ve sinemada çok sayıda performansı bulunan Kubilay Tunçer hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Kubilay Tunçer nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Eltilerin Savaşı adlı sinema filminde rol alan Kubilay Tunçer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.Kubilay Tunçer kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

KUBİLAY TUNÇER KİMDİR?

Türk akademisyen, sahne sihirbazı, oyun yazarı, senarist, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Kubilay Tunçer, 12 Haziran 1969 tarihinde Balıkesir’de dünyaya gelmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü lisansını ve bilim felsefesi yüksek lisansını ODTÜ’de yapan Tunçer, Bilgi ve Yaşar üniversitesinde senaryo, kültür ve iş yönetiminde kaos idaresi(MBA) dersleri vermiştir.

1993 yılından itibaren ABD'de başladığı illüzyon çalışmalarını Türkiye'de Prof. Metin And'la sürdürdü. Dünyanın birçok ülkesinde sihirbazlıkla ilgili araştırmalar yaptı ve gösteriler sergiledi. Onlarca televizyon programına katıldı. “Dikkat! Kazandırılıyorsunuz!” adlı iki perdelik illüzyon gösterisiyle birçok tiyatroda temsiller verdi. İllüzyon konusunda birçok makale kaleme aldı. 2009 senesinde Merlin ödülünü kazanan ve dünyada yılın en iyi kabare sihirbazı seçilen isimdir.

İstanbul Şehir Tiyatroları ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu başta olmak üzere, birçok tiyatro ve televizyon yapımında illüzyon danışmanlığı yaptı. Şirketler için illüzyon gösterileri düzenledi. Yurtiçinde ve dışında, üniversite ve şirketlerde konferanslar verdi. Televizyon, sinema ve tiyatroda bir çok eseri hayata geçmiştir. Lale Mansur’la yaptığı Olağan Mucizeler adı oyunuyla Edinburgh ve Londra’da İngilizce oynayan ilk Türk kumpanyası olmuştur.

Susam Sokağı gibi unutulmaz klasiklerin yanı sıra, Gümüş, El Gibi, Maçolar, Mert’le Gert gibi birçok televizyon dizisinin senaristiğini yapmıştır. Altın Portakal ödüllü “Mutluluk” filminin de senaristidir. 2009 AFİFE en iyi oyun yazarı ödülüne sahiptir.

Tiyatro, televizyon ve sinemada çok sayıda performansı bulunan Kubilay Tunçer, Nuri Bilge Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu’da ve Ahlat Ağacı filmleri başta olmak üzere; Şaşıfelek Çıkmazı, Cinlerle Periler, Kırlangıç, Ödünç Hayat, Araf, Mutluluk, Pazar Bir Ticaret Masalı, Limon Ağacı, Yapma Diyorum, Bir zamanlar Anadoluda, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Patlak Sokaklar, Galip Derviş, Çekmeceler, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tatlı Küçük Yalancılar ve Gülümse Yeter gibi projelerde yer almıştır

Kubilay Tunçer; son olarak Eltilerin Savaşı adlı sinema filminde rol almıştır.

Tiyatro

Anrico'nun Peşinde – Senaryo

Olağan Mucizeler – Oyuncu ve yazar

Hüsnü Aşka Dair – Metin ve özgün şiirler

Seyahatname – İllüzyon danışmanlığı

Cardenio – Yazar ve yönetmen

Herkes Sihirbaz Olacak – Yazar ve Yönetmen

Filmografi

Eltilerin Savaşı – Oyuncu

Mutluluk – Oyuncu ve senarist

Balans ve Manevra – Oyuncu

Araf – Oyuncu

The Market – Oyuncu

Bir Zamanlar Anadolu'da – Oyuncu

Amerikalılar Karadeniz'de 2 – Senaryo

Patlak Sokaklar – Gerzomat – Oyuncu

Kırlangıç – Oyuncu

Sihirbazlık

“Dikkat Kandırılıyorsunuz” sahne şovu

“Sihirbaz” sahne şovu

“Tele Pazar” TRT programı

“Hokus Pokus” ATV programı

“Herkes Sihirbaz Olacak” sihir kitabı

Televizyon

Susam Sokağı – Senaryo

Gümüş – Senaryo

Maçolar – Senaryo

Yaşayan Umutlar – Oyuncu

Cinlerle Periler – Oyuncu

Şaşıfelek Çıkmazı – Oyuncu

Ödünç Hayat – Oyuncu

Yapma Diyorum – Senarist ve oyuncu

Limon Ağacı – Oyuncu

Mert ile Gert – Senaryo

Galip Derviş – Mevlüt – Konuk Oyuncu