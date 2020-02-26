Kubilay Tunçer kimdir? Kubilay Tunçer kaç yaşında ve nerelidir?

Son olarak Eltilerin Savaşı adlı sinema filminde rol alan Kubilay Tunçer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.Kubilay Tunçer kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
KUBİLAY TUNÇER KİMDİR?
Türk akademisyen, sahne sihirbazı, oyun yazarı, senarist, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Kubilay Tunçer, 12 Haziran 1969 tarihinde Balıkesir’de dünyaya gelmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü lisansını ve bilim felsefesi yüksek lisansını ODTÜ’de yapan Tunçer, Bilgi ve Yaşar üniversitesinde senaryo, kültür ve iş yönetiminde kaos idaresi(MBA) dersleri vermiştir.
1993 yılından itibaren ABD'de başladığı illüzyon çalışmalarını Türkiye'de Prof. Metin And'la sürdürdü. Dünyanın birçok ülkesinde sihirbazlıkla ilgili araştırmalar yaptı ve gösteriler sergiledi. Onlarca televizyon programına katıldı. “Dikkat! Kazandırılıyorsunuz!” adlı iki perdelik illüzyon gösterisiyle birçok tiyatroda temsiller verdi. İllüzyon konusunda birçok makale kaleme aldı. 2009 senesinde Merlin ödülünü kazanan ve dünyada yılın en iyi kabare sihirbazı seçilen isimdir.
İstanbul Şehir Tiyatroları ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu başta olmak üzere, birçok tiyatro ve televizyon yapımında illüzyon danışmanlığı yaptı. Şirketler için illüzyon gösterileri düzenledi. Yurtiçinde ve dışında, üniversite ve şirketlerde konferanslar verdi. Televizyon, sinema ve tiyatroda bir çok eseri hayata geçmiştir. Lale Mansur’la yaptığı Olağan Mucizeler adı oyunuyla Edinburgh ve Londra’da İngilizce oynayan ilk Türk kumpanyası olmuştur.
Susam Sokağı gibi unutulmaz klasiklerin yanı sıra, Gümüş, El Gibi, Maçolar, Mert’le Gert gibi birçok televizyon dizisinin senaristiğini yapmıştır. Altın Portakal ödüllü “Mutluluk” filminin de senaristidir. 2009 AFİFE en iyi oyun yazarı ödülüne sahiptir.
Tiyatro, televizyon ve sinemada çok sayıda performansı bulunan Kubilay Tunçer, Nuri Bilge Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu’da ve Ahlat Ağacı filmleri başta olmak üzere; Şaşıfelek Çıkmazı, Cinlerle Periler, Kırlangıç, Ödünç Hayat, Araf, Mutluluk, Pazar Bir Ticaret Masalı, Limon Ağacı, Yapma Diyorum, Bir zamanlar Anadoluda, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Patlak Sokaklar, Galip Derviş, Çekmeceler, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tatlı Küçük Yalancılar ve Gülümse Yeter gibi projelerde yer almıştır
Kubilay Tunçer; son olarak Eltilerin Savaşı adlı sinema filminde rol almıştır.
Tiyatro
Anrico'nun Peşinde – Senaryo
Olağan Mucizeler – Oyuncu ve yazar
Hüsnü Aşka Dair – Metin ve özgün şiirler
Seyahatname – İllüzyon danışmanlığı
Cardenio – Yazar ve yönetmen
Herkes Sihirbaz Olacak – Yazar ve Yönetmen
Filmografi
Eltilerin Savaşı – Oyuncu
Mutluluk – Oyuncu ve senarist
Balans ve Manevra – Oyuncu
Araf – Oyuncu
The Market – Oyuncu
Bir Zamanlar Anadolu'da – Oyuncu
Amerikalılar Karadeniz'de 2 – Senaryo
Patlak Sokaklar – Gerzomat – Oyuncu
Kırlangıç – Oyuncu
Sihirbazlık
“Dikkat Kandırılıyorsunuz” sahne şovu
“Sihirbaz” sahne şovu
“Tele Pazar” TRT programı
“Hokus Pokus” ATV programı
“Herkes Sihirbaz Olacak” sihir kitabı
Televizyon
Susam Sokağı – Senaryo
Gümüş – Senaryo
Maçolar – Senaryo
Yaşayan Umutlar – Oyuncu
Cinlerle Periler – Oyuncu
Şaşıfelek Çıkmazı – Oyuncu
Ödünç Hayat – Oyuncu
Yapma Diyorum – Senarist ve oyuncu
Limon Ağacı – Oyuncu
Mert ile Gert – Senaryo
Galip Derviş – Mevlüt – Konuk Oyuncu