Kübra Süzgün kimdir? Kübra Süzgün nereli ve kaç yaşında?

Kübra Süzgün, 26 Haziran 2009 doğumludur. İlk kez 2015 yılında Arka Sokaklar dizisi ile ekranlarda yer almaya başlayan Kübra Süzgün hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

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Şu sıralar FOX televizyonunda yayınlanan Kadın dizisinde, Nisan karakterini canlandıran Kübra Süzgün hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kübra Süzgün kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

KÜBRA SÜZGÜN KİMDİR?

Kübra Süzgün 26 Haziran 2009 yılında İstanbul’da doğmuştur. Dizi oyunculuğuna Fox TV ekranlarında yayınlanan Kördüğüm dizisinde oynadığı Aslı karakteri ile başlayan Kübra Süzgün bugüne kadar pekçok reklam filminde yer almıştır. Beyazperde ile ilk defa oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Nur Sürer, Uğur Karabulut, Görkem Şarkan yer aldığı “Resimdeki Sevgili” filminde Merve karakterini canlandırarak tanışan Kübra Süzgün şimdilerde FOX TV ekranlarında 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Kadın dizinde Nisan Çeşmeli karakterine hayat vermektedir. Kübra Süzgün 1.28 metre boyunda, 30 kilo ve Yengeç burcudur.

Kübra Süzgün’ün rol aldığı filmler:

2017 – Cingöz Recai (Zeynep)

2016 – Resimdeki Sevgili (Merve)

Kübra Süzgün’ün rol aldığı diziler:

2015 – Arka Sokaklar (Melek)

2015 – Kördüğüm (Aslı)

2015 – Yaz’ın Öyküsü (Damla)

2016 – Mayıs Kraliçesi (Aslı)

2016/2017 – İçerde (Eylem)

2017 – Kadın (Nisan Çeşmeli)